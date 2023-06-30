Британія оголосила про нові санкції проти рф — Finance.ua

Британія оголосила про нові санкції проти рф
Британія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із кремлем, на доступ до британської юридичної експертизи.
Про це передає Sky News.
Відтак тепер британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод. Це останній крок, спрямований на економічне відрізання москви.
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«Британські офіційні особи заявили, що санкції можуть вплинути на здатність росії отримувати юридичні консультації з усіх питань, від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних кредитів», — йдеться у повідомленні.
Міністерство юстиції, яке оголосило про цей крок, заявило, що росія дуже залежить від західних країн щодо юридичної експертизи.
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Раніше Велика Британія щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 мільйонів фунтів.
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