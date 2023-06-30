Британія оголосила про нові санкції проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія оголосила про нові санкції проти рф

Фондовий ринок
28
Британія оголосила про нові санкції проти рф
Британія оголосила про нові санкції проти рф
Британія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із кремлем, на доступ до британської юридичної експертизи.
Про це передає Sky News.
Відтак тепер британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод. Це останній крок, спрямований на економічне відрізання москви.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Британські офіційні особи заявили, що санкції можуть вплинути на здатність росії отримувати юридичні консультації з усіх питань, від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних кредитів», — йдеться у повідомленні.
Міністерство юстиції, яке оголосило про цей крок, заявило, що росія дуже залежить від західних країн щодо юридичної експертизи.
Читайте також
Раніше Велика Британія щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 мільйонів фунтів.
Швейцарія розширила санкційні списки щодо російської федерації, приєднавшись до 11-го пакету санкцій ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.