Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф

Світ
11
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф
Швейцарія розширила санкційні списки щодо російської федерації, приєднавшись до 11-го пакету санкцій ЄС.
Про це йдеться на урядовому порталі Швейцарії.
«Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо росії», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зміни набули чинності 28 червня.
Таким чином, Швейцарія приєднується до нових персональних санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб. Їхні активи на території Швейцарії будуть заморожені. Також їм заборонений в'їзд та транзит на та через територію країни.
Читайте також
Нагадаємо, посли Європейського союзу затвердили одинадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу.
Водночас в Європейському Союзі поки що не готові застосовувати жорсткі методи по відношенню до третіх країн, які можуть перепродувати росії підсанкційні товари.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.