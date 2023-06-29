Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф Сьогодні 10:25 — Світ

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф

Швейцарія розширила санкційні списки щодо російської федерації, приєднавшись до 11-го пакету санкцій ЄС.

Про це йдеться на урядовому порталі Швейцарії.

«Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо росії», — йдеться у повідомленні.

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Зміни набули чинності 28 червня.

Таким чином, Швейцарія приєднується до нових персональних санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб. Їхні активи на території Швейцарії будуть заморожені. Також їм заборонений в'їзд та транзит на та через територію країни.

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Нагадаємо, посли Європейського союзу затвердили одинадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії. Нові заходи спрямовані в основному на посилення існуючих санкцій та припинення їхнього обходу.

Водночас в Європейському Союзі поки що не готові застосовувати жорсткі методи по відношенню до третіх країн, які можуть перепродувати росії підсанкційні товари.

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