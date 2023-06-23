Новий пакет санкцій ЄС вдарить по нафтовому експорту рф — Finance.ua

Новий пакет санкцій ЄС вдарить по нафтовому експорту рф Сьогодні 10:00

В 11-му пакеті санкцій ЄС проти росії буде завдано удару по так званому «тіньовому» танкерному флоту, який допомагає країні-агресору обходити західні нафтові санкції.

Про це пише американське видання Politico

Відзначається, що 11-й пакет санкцій, як і очікувалося раніше, не буде вводити нові обмеження, а зосереджений на усуненні лазівок у вже існуючих обмеженнях. Зокрема будуть введені вторинні санкції, якими ЄС покарає компанії, що допомагають Росії.

«Спроби обійти обмежувальні заходи Союзу призвели до різкого збільшення шахрайських дій суден, що перевозять російську нафту і нафтопродукти», — йдеться в санкційних документах ЄС.

Відзначається, що єврочиновники стурбовані «тіньовим флотом» із сотень старих танкерів, що перевозять російську нафту в обхід встановленої цінової стелі. Кінцевих власників цих суден визначити непросто, оскільки структура їх власності захована за мережею підставних компаній, багато з яких, як повідомляється, пов’язані з Грецією.

Щоб приховати поставки російської нафти за цінами вище дозволеного стелі, ці танкери відключають транспондери (системи відстеження суден) перед заходом в російські порти, або перекачують російську нафту з інших танкерів прямо в море.

Єврокомісія пропонує заборонити танкерам, підозрюваним у цій тіньовій практиці, заходити в порти ЄС «незалежно від їх реєстраційного прапора». Також танкери зобов’яжуть повідомляти владі про плани здійснити перевантаження нафти з судна на судно «не менше ніж за 48 годин».

Згідно з" консервативним «аналізом S&P, в цілому 167 танкерів були помічені за перевалкою нафти з російського судна, а потім швартувалися в порту ЄС.

Раніше проти припинення такої практики виступали Греція, Кіпр і Мальта, значна частка економіки яких припадає на морські перевезення.

В останні тижні росія почала втрачати китайський ринок нафти. Через ціновий демпінг з боку Ірану Китайські нафтопереробні заводи в червні скоротили закупівлі російської нафти на користь іранської. В цілому поставки з РФ скоротилися більш ніж удвічі.

Прямо протилежним чином складається ситуація на індійському ринку нафти. Ця країна має намір і далі нарощувати імпорт російської нафти. Якщо до вторгнення росії в Україну тільки 2% споживаної нафти Індія закуповувала у росіян, то зараз це вже стабільно вище 20%. Причому Індія хоче довести цей показник мінімум до 30%.

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УНІАН За матеріалами:

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