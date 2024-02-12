Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $2 млрд — Finance.ua
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Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $2 млрд

Фондовый рынок
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Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $2 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $2 млрд
Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос 7−8 февраля продал 12 млн акций компании на общую сумму около $2,04 млрд, говорится в документах, отправленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Теперь Безосу принадлежит 976 млн бумаг компании.
Средняя цена продажи составила $170,21 за акцию. К закрытию торгов 9 февраля котировки находились на уровне $174,45.
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Это первая продажа акций Amazon Безосом более чем за два года, отмечает The Wall Street Journal. В последний раз до этого он продавал бумаги в ноябре 2021 года по цене примерно $172,7 с учетом состоявшегося в июне 2022 года сплита.
Напомним, ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций компании в течение года. Совокупная стоимость акций, которые планируется продать, оценивается на уровне 8,6 млрд долларов при стоимости одной акции 171,8 доллара.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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