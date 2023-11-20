Сотрудники Amazon не будут получать повышения, если не будут работать в офисе — Finance.ua

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Сотрудники Amazon не будут получать повышения, если не будут работать в офисе

Фондовый рынок
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Сотрудники Amazon не будут получать повышения, если не будут работать в офисе
Сотрудники Amazon не будут получать повышения, если не будут работать в офисе
Те сотрудники, которые не соблюдают политику, требующую от работников быть в офисе по крайней мере три дня в неделю, могут не получить повышения.
Соответствующее сообщение опубликовано на внутреннем вебсайте Amazon, пишет CNBC.
«Менеджеры отвечают за процесс продвижения по службе, а это значит, что они обязаны поддерживать ваш рост с помощью регулярных бесед и расширенных задач, а также выполнять все необходимые для продвижения требования, — говорится в одном из сообщений. — Если ваша должность предусматривает работу в офисе 3+ дня в неделю, а вы не соблюдаете эти требования, ваш руководитель будет уведомлен об этом, и вам потребуется согласование вице-президента».
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В другом сообщении говорится, что менеджеры сотрудничают с отделом кадров компании, чтобы «контролировать соблюдение» требований, и при принятии решения о повышении будут обращать внимание, посещал ли работник офис, если этого требовала должность.
Брэд Глассер, представитель Amazon, подтвердил это заявление: «Повышение — это один из многих способов, которыми мы поддерживаем рост и развитие сотрудников, и мы учитываем ряд факторов, определяя готовность сотрудника к следующему уровню. Как и в любой другой компании, мы ожидаем, что сотрудники, рассматриваемые для продвижения по службе, будут соответствовать принципам и политикам компании».
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В мае Amazon потребовала, чтобы сотрудники работали в офисах по крайней мере три дня в неделю. Корпоративным сотрудникам, которых около 350 000, не понравилась эта идея, и между ними и руководством вспыхнула напряженность.
После этого поручения группа сотрудников вышла в знак протеста к штаб-квартире компании в Сиэтле. Также критиковали увольнение 27 000 человек, которое началось в прошлом году.
Сотрудники распространили внутреннюю петицию, в которой призвали генерального директора Энди Джесси отменить требование о возвращении на работу, но компания не изменила своего решения.
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По материалам:
dev.ua
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