Сколько платят в Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft — исследование Blind Сегодня 13:28 — Личные финансы

Сколько платят в Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft — исследование Blind

Для многих технических специалистов работа в одной из известнейших технологических компаний стала целью всей жизни. Но сколько на самом деле платят такие компании, как Apple, Microsoft и Google и как эта компенсация растет с опытом?

Компания Blind , которая анонимно опрашивает проверенных технических специалистов по разным вопросам, включая их заработную плату, недавно проанализировала среднюю заработную плату в компаниях Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft.

Блинд обнаружил, что культура этих компаний оказывает значительное влияние на оплату труда.

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«Продвижение по службе может занять больше времени в Amazon. У Amazon также есть широкие диапазоны оплаты труда для инженеров, поэтому общая компенсация может сильно отличаться», — добавляется в примечании, сопровождающем данные.

Общая компенсация Apple может быть менее конкурентоспособной, чем у конкурентов, но уровни должностей и диапазоны оплаты труда у них последовательны и справедливы.

Между тем компенсация Google была относительно сбалансированной или последовательной по сравнению с аналогами.

«Если вы хотите быстро продвигаться по карьерной лестнице и зарабатывать при этом экспоненциально больше наличных денег, Meta — компания для вас», — пишут исследователи о компании Марка Цукерберга.

Рейтинг и уровни оплаты труда в Microsoft удивительным образом размещены друг над другом.

«Microsoft имеет много уровней должностей для инженеров-программистов, что могло бы дать компании больше гибкости для продвижения по службе, — объясняют аналитики Blind. — Однако их общая компенсация ниже, чем у их коллег на всех уровнях, вплоть до штатного инженера-программиста».

Исследователи напоминают, что в конце 2022 и начале 2023 года многие из крупнейших технологических компаний провели массовые увольнения, сократив десятки тысяч рабочих мест. Однако, по мнению аналитиков, эти компании должны продолжать нанимать работников, чтобы реализовывать свои долгосрочные стратегии и опережать конкурентов, особенно в таких горячих сферах, как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение.

«Если вы хотите работать в технологическом гиганте типа Google или Amazon, следите за их вакансиями — рано или поздно там может появиться должность, которая будет соответствовать вашим навыкам», — говорится в отчете.

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