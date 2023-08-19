Сколько может заработать специалист по ИИ в компании типа Amazon, Netflix или Meta — Finance.ua

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Сколько может заработать специалист по ИИ в компании типа Amazon, Netflix или Meta

Личные финансы
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Сколько может заработать специалист по ИИ в компании типа Amazon, Netflix или Meta
Сколько может заработать специалист по ИИ в компании типа Amazon, Netflix или Meta
В погоне за талантливыми специалистами в области искусственного интеллекта такие компании, как Amazon, Netflix и Meta, готовы платить сотни тысяч долларов в год. Это вызвано ажиотажем вокруг ИИ и низким количеством высококлассных специалистов на рынке.
С начала этого года количество вакансий, связанных с генеративным ИИ, на сайте Indeed увеличилось в четыре раза, пишет The Wall Street Journal.
Компании стараются не отставать в гонках генеративных технологий и стараются нанимать работников с глубокими знаниями этой технологии.
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«Это чистая рыночная экономика. У нас не появляются волшебным образом тысячи дополнительных разработчиков искусственного интеллекта, менеджеров по продукту и многих других», — рассказал Пол Гроуз, партнер рекрутинговой компании Leathwaite.

Сколько может заработать специалист по ИИ в крупной компании

Netflix предложил до $900 000 за должность менеджера по продукту, ориентированному на ИИ.
Hinge, приложение для знакомств, нанимает вице-президента по искусственному интеллекту, который может зарабатывать до $398 000 в год, управляя стратегией ИИ в приложении.
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Amazon разместил объявление о вакансии старшего менеджера по прикладным наукам и генеративному ИИ, который может получать зарплату до $340 300.
Meta разместила вакансию инженера-исследователя генеративного ИИ с годовой заработной платой до $137 тысяч. Компания готова взять на эту должность недавних выпускников колледжей.
Nvidia опубликовала вакансию начального уровня для ученого-исследователя генеративного ИИ. Зарплата в этой должности составляет от $156 000 до $247 250.
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За специалистами по ИИ охотятся даже нетехнологические компании.
Capital One, банковская холдинговая компания, разместила объявление о вакансии инженера по генеративному ИИ, предлагая зарплату до $325 700.
Walmart, корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, ищет старшего менеджера для своей платформы разговорного ИИ, который может зарабатывать от $168 000 до $252 000 в год.

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По материалам:
dev.ua
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