Meta готовится запустить ИИ-чат-ботов с разными личностями уже в сентябре — Finance.ua
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Meta готовится запустить ИИ-чат-ботов с разными личностями уже в сентябре

Технологии&Авто
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Meta готовится запустить ИИ-чат-ботов с разными личностями уже в сентябре
Meta готовится запустить ИИ-чат-ботов с разными личностями уже в сентябре
Компания Meta готовится запустить ряд чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которые будут иметь разные личности, уже в следующем месяце, чтобы повысить взаимодействие со своими платформами социальных сетей.
Об этом пишет Financial Times.
Владелец Facebook стремится использовать ажиотаж вокруг ИИ и бросить вызов конкурентам, таким как OpenAI, Snap и TikTok.
Технический гигант разрабатывает прототипы чат-ботов, которые могут общаться с пользователями, как человек, по словам трех источников, знакомых с планами.
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Информаторы сказали, что среди чат-ботов, которых сотрудники окрестили «персонажами», возможно, будет говорящий как Авраам Линкольн, и другой, который советует варианты путешествий и будет общаться как серфер.
По словам источника, чат-боты могут быть запущены уже в сентябре. Их цель состоит в том, чтобы предоставить новую функцию поиска и предложить рекомендации, а также быть интересным продуктом для людей, с которыми можно развлекаться.
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Этот шаг связан с тем, что компания стремится привлечь и удержать пользователей, борясь с конкуренцией со стороны социальных сетей, таких как TikTok, и пытается воспользоваться широко распространенным в Кремниевой долине шумом вокруг ИИ.
По словам экспертов, помимо повышения вовлечения, чат-боты могут собирать огромное количество новых данных об интересах пользователей. Это может помочь Meta лучше ориентировать пользователей на более релевантный контент и рекламу. Большинство годового дохода Meta в размере $117 млрд приходится на рекламу.

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По материалам:
Forbes.ua
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