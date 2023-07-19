Meta выпустила обновленную ИИ-модель LLaMA 2 — с бесплатным доступом для всех Сегодня 13:32 — Технологии&Авто

Meta выпустила обновленную ИИ-модель LLaMA 2 — с бесплатным доступом для всех, arstechnica.com

Meta в партнерстве с Microsoft публикует исходный код LLaMA 2 — своей обширной языковой модели, обученной на 40% большему количеству данных, чем предыдущая версия.

Объявление состоялось во время мероприятия Microsoft Inspire, где обе компании заявили о растущем партнерстве. LLaMa 2 с открытым исходным кодом будет доступна через платформу Azure, а также Amazon Web Services, Hugging Face и других поставщиков.

Qualcomm в свою очередь заявила, что сотрудничает с Meta над внедрением LLaMa на ноутбуки, телефоны и гарнитуры с 2024 года для программ на основе искусственного интеллекта, работающих без использования облачных служб.

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По данным Meta, LLaMa 2 получила для обучения на 40% больше данных по сравнению с LLaMa 1. Вице-президент компании по ИИ Ахмад Аль-Дале говорит, что использовались два набора данных — общедоступные данные из Интернета и набор данных, настроенный по отзывам тестировщиков. Meta, как утверждается, не использовала метаданные пользователей в LLaMA 2 и исключила данные с сайтов, содержащих много личной информации.

Большая языковая модель также якобы «превосходит» другие LLM, такие как Falcon и MPT в «аргументации, написании кода, квалификации и тестах».

Meta говорит, что получила более 100 000 запросов от исследователей на использование первой модели, но LLaMA 2 с открытым кодом, вероятно, будет иметь гораздо больше охвата.

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«Мы считаем, что открытый подход правильный для разработки современных моделей искусственного интеллекта, особенно в генеративном пространстве, где технология быстро развивается. Целое поколение разработчиков и исследователей может их протестировать под нагрузкой, быстро обнаруживая и решая проблемы», — говорится в заявлении Meta.

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