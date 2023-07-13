В Украине стал доступным искусственный интеллект от Google — Bard
Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard с сегодняшнего дня доступен для украинцев.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота на украинском языке и оптимизировать свое время», — говорится в сообщении.
Что может Bard?
Bard может ответить на любой вопрос. К тому же вышли полезные обновления:
- экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit;
- возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее;
- голосовое воспроизведение ответов.
Воспользоваться можно здесь.
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Федоров подчеркнул, что искусственный интеллект — это тренд, которым необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать и как автоматизировать процессы.
«Можно игнорировать искусственный интеллект или бояться его. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать более профессиональным и успешным», — отметил министр.
Справка Finance.ua:
- Google включился в гонку ИИ, запустив в начале этого года Bard, свой собственный экспериментальный чат-бот Bard, работающий на базе LaMDА. Он должен стать конкурентом для Bing и ChatGPT, но пока, в отличие от этих двух, доступен не везде;
- Чтобы получить доступ к Bard, пользователи могут подключиться к нему, используя аккаунт Workspace, который является альтернативой личным аккаунтам Google.
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