В Украине стал доступным искусственный интеллект от Google — Bard Сегодня 11:30

В Украине стал доступным искусственный интеллект от Google — Bard

Чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard с сегодняшнего дня доступен для украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота на украинском языке и оптимизировать свое время», — говорится в сообщении.

Что может Bard?

Bard может ответить на любой вопрос. К тому же вышли полезные обновления:

экспорт кода Python не только в Google Colab, но и в Replit;

возможность упорядочивать разговоры и запросы, чтобы находить их быстрее и удобнее;

голосовое воспроизведение ответов.

Воспользоваться можно здесь

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Федоров подчеркнул, что искусственный интеллект — это тренд, которым необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать и как автоматизировать процессы.

«Можно игнорировать искусственный интеллект или бояться его. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать более профессиональным и успешным», — отметил министр.

Справка Finance.ua:

Google включился в гонку ИИ, запустив в начале этого года Bard, свой собственный экспериментальный чат-бот Bard, работающий на базе LaMDА. Он должен стать конкурентом для Bing и ChatGPT, но пока, в отличие от этих двух, доступен не везде;

Чтобы получить доступ к Bard, пользователи могут подключиться к нему, используя аккаунт Workspace, который является альтернативой личным аккаунтам Google.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.