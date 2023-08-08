Zoom будет тренировать собственные ШИ-модели с помощью данных пользователей — Finance.ua
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Zoom будет тренировать собственные ШИ-модели с помощью данных пользователей

Технологии&Авто
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Zoom будет тренировать собственные ШИ-модели с помощью данных пользователей
Zoom будет тренировать собственные ШИ-модели с помощью данных пользователей
Платформа видеоконференций Zoom будет тренировать свои модели на основе искусственного интеллекта, используя данные пользователей.
Об этом сообщает CNBC.
В последнем обновлении «Условий обслуживания» видеоплатформы, вступившем в силу 27 июля, говорится о праве Zoom использовать некоторые аспекты данных клиентов для обучения и настройки своего искусственного интеллекта или моделей на основе машинного обучения.
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Теперь Zoom может использовать данные пользователей для обучения своего искусственного интеллекта, включая информацию о клиентах относительно использования продукта, телеметрические, диагностические данные и данные, собранные компанией.
При этом новое обновление платформы не позволяет пользователям отказаться от его имплементации.
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В июне Zoom представил на бесплатной пробной основе для клиентов две новые функции на основе генеративного искусственного интеллекта: возможность подведения итогов встречи и возможность для написания сообщений в чате.
Однако, когда пользователь включает эти функции, Zoom заставляет его подписать форму согласия, которая позволяет Zoom тренировать свои ШИ-модели, используя их данные.
«Клиенты Zoom решают, включать ли генеративные функции на основе искусственного интеллекта, и отдельно — делиться ли собственными данными с Zoom для улучшения его продуктов», — заявил представитель компании.

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По материалам:
Укрінформ
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