Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам — Finance.ua

Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам Сегодня 22:35 — Фондовый рынок

Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам

Zoom Video Communications уволит 15% своей рабочей силы, или около 1300 сотрудников, в попытках пережить падение спроса и сократить свои расходы.

Об этом сообщает Reuters

Акции компании выросли на 7% после оглашения решения Zoom сократить штат.

Читайте также Dell уволит тысячи сотрудников из-за падения спроса на персональные компьютеры

Главный исполнительный директор Эрик Юань также сообщил, что уменьшает собственную зарплату на 98% на следующий финансовый год, отказавшись от корпоративного бонуса за 2023 год финансовый год.

Компания-производитель программного обеспечения для видеоконференций также сообщила, что зарплаты команды исполнительных руководителей будут уменьшены на 20% в тот же период.

Ряд американских компаний от Goldman Sachs до Alphabet Inc. уволили тысячи работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.