Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам — Finance.ua

Zoom увольняет около 15% своих сотрудников и уменьшает зарплаты топ-менеджерам
Zoom Video Communications уволит 15% своей рабочей силы, или около 1300 сотрудников, в попытках пережить падение спроса и сократить свои расходы.
Об этом сообщает Reuters.
Акции компании выросли на 7% после оглашения решения Zoom сократить штат.
Главный исполнительный директор Эрик Юань также сообщил, что уменьшает собственную зарплату на 98% на следующий финансовый год, отказавшись от корпоративного бонуса за 2023 год финансовый год.
Компания-производитель программного обеспечения для видеоконференций также сообщила, что зарплаты команды исполнительных руководителей будут уменьшены на 20% в тот же период.
Ряд американских компаний от Goldman Sachs до Alphabet Inc. уволили тысячи работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.
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