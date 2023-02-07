Dell уволит тысячи сотрудников из-за падения спроса на персональные компьютеры — Finance.ua

Dell уволит тысячи сотрудников из-за падения спроса на персональные компьютеры Сегодня 00:34 — Фондовый рынок

Dell уволит тысячи сотрудников из-за падения спроса на персональные компьютеры

Dell Technologies Inc., столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6650 рабочих мест, став еще одной технологической компанией, объявившей об увольнении тысяч сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg

Компания сталкивается с рыночными условиями, которые «продолжают рушиться из-за неопределенного будущего», написал согенеральный директор по операциям Джефф Кларк в служебной записке. Сокращение составляет около 5% от глобальной рабочей силы Dell.

После бума ПК в эпоху пандемии Dell и другие изготовители оборудования столкнулись с падением спроса. Отраслевой аналитик IDC заявил, что предварительные данные показывают, что поставки персональных компьютеров резко сократились в четвертом квартале 2022 года. По данным IDC, среди крупных компаний наибольший спад наблюдался у Dell — на 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% своей прибыли от ПК.

Кларк сообщил сотрудникам, что прежних мер по сокращению расходов, включая прекращение найма и ограничения на поездки, уже недостаточно. По его словам, реорганизация департамента наряду с сокращением рабочих мест рассматривается как возможность повысить эффективность.

В последние месяцы увольнения ударили по технологическому сектору, включая многих конкурентов Dell. Компания HP Inc., также работающая на рынке ПК, объявила в ноябре о сокращении 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и International Business Machines Corp. заявили, что сократят около 4000 рабочих. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas Inc, в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочих мест, что на 649% больше, чем в прошлом году.

После сокращения численность персонала Dell в Раунд-Роке, штат Техас, будет самой низкой минимум за шесть лет — примерно на 39 тысяч сотрудников меньше, чем в январе 2020 года.

Dell сообщил о снижении продаж на 6% за истекший 28 октября период и дала прогноз доходов на текущий квартал, который не оправдал оценок аналитиков, заявив, что клиенты сокращают свои покупки в сфере информационных технологий.

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