Zoom призывает сотрудников возвращаться в офис — Finance.ua

Zoom призывает сотрудников возвращаться в офис 08.08.2023, 01:40 — Фондовый рынок

Zoom призывает сотрудников возвращаться в офис

Zoom, компания, которая больше других выиграла от перехода всего мира на удаленную работу, призывает своих сотрудников вернуться в офис.

Zoom просит всех сотрудников в радиусе 50 миль (80 км) от офиса компании работать по крайней мере два дня в неделю по смешанному графику.

«Мы считаем, что структурированный гибридный подход является самым эффективным для Zoom. То есть работники, живущие рядом с офисом, должны быть на месте два дня в неделю, чтобы взаимодействовать со своими командами, — сказал пресс-секретарь Zoom. — Как компания, у нас есть лучшие возможности для использования собственных технологий, продолжения инноваций и поддержки наших глобальных клиентов».

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В 2020 году после начала пандемии COVID-19 акции Zoom Video Communications, базирующейся в Сан-Хосе, выросли в шесть раз. Zoom быстро стал популярнейшим сервисом для видеоконференций в мире. Однако в конце 2021 года акции Zoom резко упали, и с тех пор компания потеряла минимум $100 млрд рыночной стоимости. Акции снова упали в 2023 году, когда работники во всем мире вернулись в офисы.

В январе 2022 года Zoom объявила, что всего 2% ее сотрудников работали в офисе, похоже, теперь эта цифра существенно возрастет. Zoom имеет два офиса в США — в Сан-Хосе (Калифорния) и Денвере (Колорадо). В компании работают более 8400 человек.

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