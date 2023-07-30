Amazon потребует от части сотрудников переехать для возвращения в офис — Finance.ua

Amazon потребует от части сотрудников переехать для возвращения в офис Сегодня 22:56 — Фондовый рынок

Корпорация Amazon со штаб-квартирой в Сиэтле (США) потребует от некоторых сотрудников переезда в рамках распоряжения, требующего от работников находиться в офисе три дня в неделю.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Отмечается, что это стало еще источником напряжения между технологическим гигантом и его штатом после начавшихся в прошлом году увольнений.

Кто и когда будет вынужден переехать, будет решаться на уровне департаментов, сказал один из собеседников агентства, добавив, что Amazon еще не определил, скольких работников это будет касаться.

Некоторым удаленным сотрудникам, которые были наняты или переехали во время пандемии, придется переехать поближе к офисам, чтобы уложиться в трехдневный срок.

«Работа из офиса, по меньшей мере, трижды в неделю дает нам больше энергии, помогает сотворчеству и появлению новых связей. Мы слышали это от многих сотрудников», — говорится во внутреннем заявлении компании.

В нем также отмечается, что Amazon ищет самый лучший способ «собрать команды в одном месте».

Компания ранее потребовала, чтобы большинство штатных сотрудников с мая выходили на работу в офис трижды в неделю. Поэтому рядом с офисом Amazon в Сиэтле в мае прошли пикеты.

Економічна Правда По материалам:

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