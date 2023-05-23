Microsoft, Apple, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн – 25% всего индекса S&P 500 — Finance.ua
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Microsoft, Apple, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн – 25% всего индекса S&P 500

Фондовый рынок
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Microsoft, Apple, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн – 25% всего индекса S&P 500
Microsoft, Apple, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн – 25% всего индекса S&P 500
Благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта после запуска чата OpenAI ChatGPT акции крупнейших технологических гигантов непрерывно растут — непрерывное ралли с начала года подняло суммарную рыночную капитализацию Apple, Microsoft и других с «большой пятерки» (Alphabet, Amazon и NVIDIA) до ошеломляющих $9 трлн, обратило внимание BI. Это почти 25% от всего знаменитого фондового индекса S&P 500.
Это чрезвычайно показательно, учитывая падение фондового рынка США и всех ключевых индексов, что наблюдалось в течение всего 2022 года.
Хайп вокруг искусственного интеллекта вызвал не только новый виток технологической войны между гигантами, как Microsoft, Alphabet и Meta, которые возглавили гонку за лидерство и стали наперебой анонсировать продукты, но и шквал инвесторов, которые бросились вкладывать деньги в потенциальную революцию в сфере ИИ.
NVIDIA пока что самый большой выгодоприобретатель в этой гонке: акции чипмейкера из Санта-Клары с начала 2023 года выросли на 116,55% — это самые высокие темпы роста среди компаний S&P 500. Рыночная капитализация NVIDIA сейчас составляет $771,02 млрд — до нового абсолютного максимума всего ничего (свыше $800 млрд).
Microsoft, Apple, Google, Amazon и NVIDIA вместе сейчас стоят почти $9 трлн – 25% всего индекса S&P 500
Инвесторы считают, что NVIDIA может очень неплохо заработать на буме искусственного интеллекта, поскольку является крупнейшим производителем графических ускорителей, которые сегодня обеспечивают работу генеративных нейросетей и чат-ботов, таких как ChatGPT. Как мы уже ранее отмечали, NVIDIA явно нашла новую «курицу», которая будет нести золотые яйца, на замену майнерам.
Вместе с NVIDIA растут также другие IT-гиганты — Apple, которая в начале 2022 года впервые преодолела отметку в $3 трлн рыночной капитализации, имеет все шансы в будущем повторить этот подвиг. Сейчас рыночная стоимость производителя iPhone — $2,74 трлн.
И пока одни, например инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс, предрекают технологии светлое будущее и новый виток производительности, другие, более сдержанные и скептически настроенные аналитики предупреждают о рисках. К примеру, по мнению главного стратега Bank of America Савита Субраманян, инвесторам следует избегать акций технологических компаний с большой капитализацией, поскольку растет «большой пузырь активов».
По материалам:
ITC.ua
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