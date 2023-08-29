Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы — Finance.ua
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Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы

Технологии&Авто
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Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы
Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы
Поскольку Amazon пытается вернуть сотрудников в офис, некоторым сотрудникам предлагают переехать в центры в других штатах, если они хотят сохранить свою работу.
Однако, как сообщает CNBC, некоторые сотрудники решили лучше покинуть компанию, чем соглашаться на переезд.
  • Кроме того, что Amazon в целом прилагает значительные усилия, чтобы вернуть сотрудников в офис, от некоторых сотрудников компания требует переехать в один из центральных офисов, чтобы быть со своей командой.
  • Несколько сотрудников поговорили с CNBC о новом требовании по переезду. Сотрудник в Техасе, нанявшийся на удаленную работу, сказал, что в марте менеджеры заверили его команду, что ничего не изменится, несмотря на поручение о возвращении на работу (RTO), выданное в прошлом месяце по всей компании.
  • Но уже в июле руководство сообщило команде, что согласно внутреннему решению, им придется выбирать себе один офис, находящийся в Сиэтле, штат Нью-Йорк, Остине, штат Техас, или Арлингтоне, штат Вирджиния. Согласно указаниям, ожидается, что удаленные работники завершат свой переход в один из центральных офисов до первой половины 2024 года.
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  • Сотрудник, не проживающий вблизи ни одного из указанных городов, решил покинуть Amazon, частично из-за неуверенности в будущей безопасности работы и потенциальных высших затрат на жизнь, связанных с переездом без гарантии повышения в зарплате.
  • Представитель Amazon Роб Муньос подтвердил политику перемещения и сказал, что она касается «небольшого процента рабочей силы» компании. Гигант электронной коммерции отметил, что расположение хабов зависит от команды и каждая команда определяет, какие локации являются ее центром.
  • Сотрудники, разговаривавшие с CNBC, сказали, что они считают требование о переезде обременительным и значительным ущербом для их личной жизни. В некоторых случаях сотрудников просят выехать за пределы штата, что потребует от них разрыва договора аренды жилья или перевода детей в новые школы.

Почему это интересно?

В мае Amazon потребовал, чтобы сотрудники работали в офисах по крайней мере три дня в неделю, переходя от политики, которая оставляла отдельным менеджерам право решать, как часто члены команды должны быть в офисе.
После этого поручения группа сотрудников вышла в знак протеста к штаб-квартире компании в Сиэтле. Сотрудники также критиковали то, как Amazon справился с решением уволить 27 000 человек в рамках сокращения рабочих мест, которое началось в прошлом году.
Требование о перемещении усиливает напряженность между Amazon и некоторыми из ее примерно 350 000 корпоративных сотрудников из-за планов RTO после того, как многие сотрудники переехали из своего офиса во время пандемии Covid.
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По материалам:
Ain.Ua
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