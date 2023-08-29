Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы — Finance.ua

Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы 29.08.2023, 00:12 — Технологии&Авто

Сотрудники Amazon увольняются вместо того, чтобы возвращаться в офисы

Поскольку Amazon пытается вернуть сотрудников в офис, некоторым сотрудникам предлагают переехать в центры в других штатах, если они хотят сохранить свою работу.

Однако, как сообщает CNBC, некоторые сотрудники решили лучше покинуть компанию, чем соглашаться на переезд.

Кроме того, что Amazon в целом прилагает значительные усилия, чтобы вернуть сотрудников в офис, от некоторых сотрудников компания требует переехать в один из центральных офисов, чтобы быть со своей командой.

Несколько сотрудников поговорили с CNBC о новом требовании по переезду. Сотрудник в Техасе, нанявшийся на удаленную работу, сказал, что в марте менеджеры заверили его команду, что ничего не изменится, несмотря на поручение о возвращении на работу (RTO), выданное в прошлом месяце по всей компании.

Но уже в июле руководство сообщило команде, что согласно внутреннему решению, им придется выбирать себе один офис, находящийся в Сиэтле, штат Нью-Йорк, Остине, штат Техас, или Арлингтоне, штат Вирджиния. Согласно указаниям, ожидается, что удаленные работники завершат свой переход в один из центральных офисов до первой половины 2024 года.

Читайте также Сколько может заработать специалист по ИИ в компании типа Amazon, Netflix или Meta

Сотрудник, не проживающий вблизи ни одного из указанных городов, решил покинуть Amazon, частично из-за неуверенности в будущей безопасности работы и потенциальных высших затрат на жизнь, связанных с переездом без гарантии повышения в зарплате.

Представитель Amazon Роб Муньос подтвердил политику перемещения и сказал, что она касается «небольшого процента рабочей силы» компании. Гигант электронной коммерции отметил, что расположение хабов зависит от команды и каждая команда определяет, какие локации являются ее центром.

Сотрудники, разговаривавшие с CNBC, сказали, что они считают требование о переезде обременительным и значительным ущербом для их личной жизни. В некоторых случаях сотрудников просят выехать за пределы штата, что потребует от них разрыва договора аренды жилья или перевода детей в новые школы.

Почему это интересно?

В мае Amazon потребовал, чтобы сотрудники работали в офисах по крайней мере три дня в неделю, переходя от политики, которая оставляла отдельным менеджерам право решать, как часто члены команды должны быть в офисе.

После этого поручения группа сотрудников вышла в знак протеста к штаб-квартире компании в Сиэтле. Сотрудники также критиковали то, как Amazon справился с решением уволить 27 000 человек в рамках сокращения рабочих мест, которое началось в прошлом году.

Требование о перемещении усиливает напряженность между Amazon и некоторыми из ее примерно 350 000 корпоративных сотрудников из-за планов RTO после того, как многие сотрудники переехали из своего офиса во время пандемии Covid.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.