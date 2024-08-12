Резиденты «Дія.City» за первое полугодие уплатили 8,4 млрд грн налогов — Finance.ua

Резиденты «Дія.City» за первое полугодие уплатили 8,4 млрд грн налогов Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Резиденты «Дія.City» за первое полугодие уплатили 8,4 млрд грн налогов

С начала года компании, являющиеся резидентами «Дія.City», уплатили 8,4 млрд грн налогов. Для сравнения, за весь 2023 год было уплачено 8,5 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Только за первую половину этого года они уплатили 8,4 миллиарда гривен налогов, а за весь прошлый год — 8,5 миллиарда гривен. Уплата налогов — это основа нашей экономической стабильности. Государство получает поступления, а бизнес — выгодные условия для развития и возможность выходить из тени. Этот баланс мы сохранили в налоговой системе Дія. City», — отметил Федоров.

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Он отметил, что Дія. City — это лучшие условия для развития IT-компаний: налоговые льготы, инструменты для привлечения инвестиций и защита прав на интеллектуальную собственность.

«Пространство постоянно развивается, и к нему присоединяется все больше компаний, уплачивающих налоги в государственный бюджет. Преимуществами пространства должны воспользоваться как можно больше украинских технологических компаний. Уже скоро к „Дія.City“ смогут присоединиться производители бионических протезов», — добавил министр.

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Напомним, на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников. Еще в июле таких компаний было 575 человек.

В пространстве «Дія.City» с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.

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