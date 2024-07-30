Diia. City United выступает против повышения налогов — Finance.ua

Diia. City United выступает против повышения налогов Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Союз Diia. City United выступает против повышения налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет.

Об этом говорится в релизе союза.

«Мы понимаем сложность финансовой ситуации в государстве и необходимость наполнения бюджета в т. ч. для расходов на оборону. При этом выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призываем правительство обработать другие источники поступлений в бюджет, исходя из следующего», — говорится в сообщении.

Предлагаемые изменения приведут к большей тенизации экономики

Diia. City United обращает внимание: такие изменения приведут к большей тенизации экономики и увеличению налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. Также повлияют на отток бизнеса и решения инвесторов относительно возможного инвестирования в Украину.

Союз считает, что необходимо сосредоточиться на других источниках поступлений в госбюджет, при этом не ограничиваясь детинизацией экономики в т. ч.

администрированием и взысканием налогов и таможенных пошлин;

реформированием Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы;

теневые сектора подакцизной продукции;

сокращение расходов государственного бюджета через диджитализацию всех услуг и т. д.

«Поэтому Diia. City United призывает правительство и правоохранительные органы Украины активизировать усилия для детенизации экономики и борьбы с теневой экономикой для обеспечения поступлений в бюджет и честной конкуренции», — заявили в Diia. City United.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предлагает повысить налоги, которые до конца года соберут дополнительно 138,7 млрд грн;

в частности, предлагают повысить ставку военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Налогового кодекса (общий ежемесячный доход, в том числе зарплата) с 1,5% до 5%; установить обязанность уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от какой-либо деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы; установить военный сбор в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами-предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы (т.е. 800 грн. в месяц).



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