Diia. City United выступает против повышения налогов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Diia. City United выступает против повышения налогов

Казна и Политика
86
Союз Diia. City United выступает против повышения налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет.
Об этом говорится в релизе союза.
«Мы понимаем сложность финансовой ситуации в государстве и необходимость наполнения бюджета в т. ч. для расходов на оборону. При этом выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призываем правительство обработать другие источники поступлений в бюджет, исходя из следующего», — говорится в сообщении.

Предлагаемые изменения приведут к большей тенизации экономики

Diia. City United обращает внимание: такие изменения приведут к большей тенизации экономики и увеличению налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. Также повлияют на отток бизнеса и решения инвесторов относительно возможного инвестирования в Украину.
Союз считает, что необходимо сосредоточиться на других источниках поступлений в госбюджет, при этом не ограничиваясь детинизацией экономики в т. ч.
  • администрированием и взысканием налогов и таможенных пошлин;
  • реформированием Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы;
  • теневые сектора подакцизной продукции;
  • сокращение расходов государственного бюджета через диджитализацию всех услуг и т. д.
«Поэтому Diia. City United призывает правительство и правоохранительные органы Украины активизировать усилия для детенизации экономики и борьбы с теневой экономикой для обеспечения поступлений в бюджет и честной конкуренции», — заявили в Diia. City United.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров предлагает повысить налоги, которые до конца года соберут дополнительно 138,7 млрд грн;
  • в частности, предлагают повысить ставку военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Налогового кодекса (общий ежемесячный доход, в том числе зарплата) с 1,5% до 5%; установить обязанность уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от какой-либо деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы; установить военный сбор в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами-предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы (т.е. 800 грн. в месяц).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.