Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City — Finance.ua

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Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City

Казна и Политика
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Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City
Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City
Кабинет Министров разрешил производителям бионических протезов присоединяться к Дія.City.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Кабмин расширил перечень видов деятельности в пространстве для ІТ-компаний Дія.City. Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов», — говорится в сообщении.

Это касается организаций, занимающихся:

  • разработкой;
  • реализацией;
  • обслуживанием и ремонтом.

Для чего это необходимо

Это решение позволит простимулировать развитие рынка производства бионических протезов в Украине. В настоящее время в стране таких компаний единицы. А украинцев, которым нужны протезы, — десятки тысяч.

Налоговые ставки в Дія. City

Налоги на труд:
  • 5% НДФЛ;
  • ЕСВ 22% от минимальной зарплаты;
  • 1,5% военный сбор.
Корпоративный налог:
  • 9% на «выведенный капитал» или 18% на прибыль
Компания-резидент сама выбирает формат найма и, кроме типичных форматов КЗоТ или сотрудничества с ФЛП, может подписать GIG-контракт, доступный только резидентам Дія.City.
Напомним, в Дія. City с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.
Бизнес-союз Diia. City United на встрече с представителями Минобороны, Минэкономики и Минцифры призвал ускорить е-бронирование и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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