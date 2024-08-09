Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City — Finance.ua

Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City

Кабинет Министров разрешил производителям бионических протезов присоединяться к Дія.City.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Кабмин расширил перечень видов деятельности в пространстве для ІТ-компаний Дія.City. Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов», — говорится в сообщении.

Это касается организаций, занимающихся:

разработкой;

реализацией;

обслуживанием и ремонтом.

Для чего это необходимо

Это решение позволит простимулировать развитие рынка производства бионических протезов в Украине. В настоящее время в стране таких компаний единицы. А украинцев, которым нужны протезы, — десятки тысяч.

Налоговые ставки в Дія. City

Налоги на труд:

5% НДФЛ;

ЕСВ 22% от минимальной зарплаты;

1,5% военный сбор.

Корпоративный налог:

9% на «выведенный капитал» или 18% на прибыль

Компания-резидент сама выбирает формат найма и, кроме типичных форматов КЗоТ или сотрудничества с ФЛП, может подписать GIG-контракт, доступный только резидентам Дія.City.

Напомним, в Дія. City с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.

Бизнес-союз Diia. City United на встрече с представителями Минобороны, Минэкономики и Минцифры призвал ускорить е-бронирование и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.