Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City — Finance.ua

Правительство разрешило производителям бионических протезов присоединяться к Дія. City
Кабинет Министров разрешил производителям бионических протезов присоединяться к Дія.City.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Кабмин расширил перечень видов деятельности в пространстве для ІТ-компаний Дія.City. Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов», — говорится в сообщении.
Это касается организаций, занимающихся:
- разработкой;
- реализацией;
- обслуживанием и ремонтом.
Для чего это необходимо
Это решение позволит простимулировать развитие рынка производства бионических протезов в Украине. В настоящее время в стране таких компаний единицы. А украинцев, которым нужны протезы, — десятки тысяч.
Налоговые ставки в Дія. City
Налоги на труд:
- 5% НДФЛ;
- ЕСВ 22% от минимальной зарплаты;
- 1,5% военный сбор.
Корпоративный налог:
- 9% на «выведенный капитал» или 18% на прибыль
Компания-резидент сама выбирает формат найма и, кроме типичных форматов КЗоТ или сотрудничества с ФЛП, может подписать GIG-контракт, доступный только резидентам Дія.City.
Напомним, в Дія. City с прошлого года зарегистрировались более 200 defense-tech производителей.
Бизнес-союз Diia. City United на встрече с представителями Минобороны, Минэкономики и Минцифры призвал ускорить е-бронирование и увеличить срок бронирования с 6 до 12 месяцев.
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