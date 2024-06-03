Diia. City United закликає уряд швидше впровадити е-бронювання та збільшити його термін — Finance.ua
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Diia. City United закликає уряд швидше впровадити е-бронювання та збільшити його термін

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Diia. City United закликає уряд швидше впровадити е-бронювання та збільшити його термін
Diia. City United закликає уряд швидше впровадити е-бронювання та збільшити його термін
Бізнес-союз Diia. City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки та Мінцифри закликав пришвидшити впровадження е-бронювання та збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців.
Про це розповіла виконавчий директор Diia. City United Наталія Микольська.
«Бізнесу потрібна прозора, робоча та передбачувана процедура бронювання з якнайменшим контактом з державою. Бізнес цього чекає вже досить довго. Термін бронювання має бути точно більше 6 місяців — 1 рік. Для бізнесу — це передбачуваність, а для держави — можливість розуміти та планувати свої мобілізаційні ресурси», — розповіла вона.
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За її словами, при синхронізації всіх реєстрів після запуску Резерв+, пакет документів для діджиталізованого бронювання, який подає бізнес, може бути мінімальним, а термін обробки документів скоротиться до кількох днів. Також важливо, щоб зареєстровані особи могли виправляти та уточнювати свої дані.
«Якщо нова процедура бронювання запрацює, це може змінити парадигму відносин бізнесу з державою. Існуюча процедура бронювання зі затримками, які є зараз, узгодженням списків та всім іншим, враховуючи, що списки повинні повертати, коли є навіть незначна помилка щодо однієї особи, є складною та непередбачуваною для бізнесу», — зазначила Микольська.

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Вона вказала, що зараз проблемою є непередбачувані терміни обробки документів у Міністерстві оборони, Міністерстві економіки, Генштабі через значну кількість звернень.
Diia. City United також підтримує введення економічного бронювання. За словами Микольської, це потрібно ввести не тільки для IT-індустрії, а й для всіх галузей, які визнані критичними.
За матеріалами:
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