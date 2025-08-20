Аналитики объяснили причину резкого падения криптовалютного рынка — Finance.ua
Аналитики объяснили причину резкого падения криптовалютного рынка

Криптовалюта
За минувшие сутки крипторынок подвергся откату: общая капитализация сократилась до $3,82 трлн. Bitcoin BTC $116,124.00 потерял 1,15% и торгуется у отметки $113 602. Ethereum ETH $4,189.28 тоже оказался под давлением продавцов, упав на 1,43% до $4 156, хотя в то же время ETH сохраняет более 10% роста за последнюю неделю.
Ключевым фактором снижения стала осторожность инвесторов накануне выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который состоится 23 августа. Данные по блокчейну показали, что около 12 000 BTC было переведено на биржи, что может свидетельствовать о фиксации прибыли вблизи исторических максимумов. Большие поступления монет на бирже традиционно рассматривают как сигнал возможной активности «китов» на продажу.
Альткоины также повторили общую тенденцию. XRP XRP $2.89 просел на 3,28% до $2,89, став одним из самых больших неудачников среди ведущих токенов. Solana SOL $181.15 потеряла 1,45% и торгуется на уровне $180,81, Dogecoin DOGE $0.21 снизился на 1,81% до $0,21.
Худшую динамику среди топ-10 показал Cardano ADA $0.85, упавший почти на 6% до $0,84. Это один из самых больших суточных спадов среди крупных активов. Stellar XLM $0.40 и Sui SUI $3.49 также подешевели более чем на 1,5% каждый.
На рынке усиливаются дискуссии, достиг ли биткоин и альткоины пика своего текущего ралли, или же коррекция является временной паузой перед дальнейшим движением вверх. Ответ будет в значительной степени зависеть от сигналов ФРС и поведения крупных инвесторов на ближайших уровнях поддержки.
