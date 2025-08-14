Американские банки меняют отношение к криптовалютам и готовят собственные стейблкоины — NYT — Finance.ua
Американские банки меняют отношение к криптовалютам и готовят собственные стейблкоины — NYT

Криптовалюта
Крупные американские банки, которые еще недавно критически относились к криптовалютам, теперь активно разрабатывают собственные цифровые деньги и планы кредитования, привязанные к таким активам.
Об этом сообщает The New York Times.
Ранее руководители банков призвали запретить криптоиндустрию. Теперь финансовые учреждения не скрывают интереса к цифровым валютам, проводят презентации для инвесторов и обсуждают проекты с регуляторами в Вашингтоне.

Курс криптовалют к доллару 💵

По информации издания, банки исследуют создание нового межбанковского платежного и расчетного механизма на основе стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к доллару США. Такие валюты позволяют клиентам быстро и недорого переводить деньги за границу, а банкам получать гарантированную прибыль через обязательные инвестиции в государственные облигации и почти безрисковые активы.
Новая модель предусматривает, что в отличие от традиционных счетов, пользователи стейблкоинов не будут получать даже номинальные проценты, а средства не подпадают под федеральное страхование депозитов. Эксперты предупреждают, что широкое внедрение стейблкоинов может изменить структуру банковских депозитов и кредитования, уменьшив ресурсы для ипотечных и бизнес-кредитов.
Закон под названием GENIUS Act, подписанный президентом Трампом, позволяет банкам работать с такой цифровой валютой и обязывает их держать резервы в долларах или государственных облигациях на сумму выданных стейблкоинов.
Критики отмечают, что семья Трампа может извлечь выгоду из развития криптовалютного рынка, в частности через свой стартап World Liberty Financial, выпускающий стейблкоины.
В то же время банкиры подтверждают, что обсуждают возможность создания как единой общей цифровой валюты, так и индивидуальных стейблкоинов для каждого банка. Запуск первых продуктов ожидается не ранее конца года.
По материалам:
Укрінформ
