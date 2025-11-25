Сын Трампа показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе Сегодня 18:31 — Криптовалюта

Сын Трампа показал майнинг-ферму American Bitcoin в Техасе

Соучредитель American Bitcoin и сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп опубликовал видео с майнинг-фермы семьи в Техасе. Он показал, как работает объект, и рассказал о его масштабах.

Об этом Эрик Трамп рассказал в своем Instagram.

В видео Эрик представил площадку American Bitcoin, которая, по его словам, использует американскую энергию для майнинга криптовалюты.

На объекте размещено около 35 000 серверов с жидкостным охлаждением.

Это небольшой предварительный просмотр нашего объекта в Техасе, использующего американскую энергию для майнинга биткоина прямо здесь, на американской земле. сказал он

Трамп заявил, что ферма ежедневно добывает около 2% мирового запаса Bitcoin. По его словам, это оборудование «защищает сеть» и работает каждый день. Он также прокомментировал скепсис относительно криптовалюты.

«Когда люди говорят, что криптовалюта нематериальна… Это неправда, и вот живое тому доказательство», — заявил он.

Напомним, семья президента США Дональда Трампа получила более 800 миллионов долларов дохода от сделок с криптовалютными активами только за первую половину 2025 года.

По оценкам агентства, прибыль Trump Organization за этот период выросла в 17 раз до 864 млн долларов по сравнению с 51 млн долларов годом ранее. Более 90% дохода (802 млн долларов) поступило от криптовалютного бизнеса, в том числе от продажи токенов World Liberty

Доход Трампов от криптовалюты в первом полугодии значительно превысил доход семьи от традиционных видов бизнеса — 33 миллиона долларов от гольф-клубов и курортов президента и 23 миллиона долларов от лицензирования его имени зарубежными застройщиками.

