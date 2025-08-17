ТОП-10 криптовалют июля 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 криптовалют июля 2025 года

Криптовалюта
9
ТОП-10 криптовалют июля 2025 года
ТОП-10 криптовалют июля 2025 года
Капитализация рынка криптовалют выросла на 13,3% в июле 2025 года. Исторические максимумы достигли Bitcoin и Ethereum.
Об этом говорится в пресс-релизе Binance Research.

Курс криптовалют к доллару

Кроме того, положительно повлияли на капитализацию рынка рекордные притоки в биржевой инвестиционный фонд, активизация институционального спроса, а также усиление регуляторной ясности в США после принятия закона GENIUS Act.
В частности, Bitcoin продолжил рост и достиг цены в $123 тыс.

ТОП-10 криптовалют июля 2025 года

  • ETH. Наибольший рост показала криптовалюта Ethereum. Монета выросла на 51%.
  • SUI. Показал рост на 34,6% и анонс создания корпоративного трежери.
  • ADA. Рост ADA произошел на фоне подготовки к обновлению Starstream, которое должно внедрить генерацию ZK-доказательств в браузерах. Их рост составляет 33,8%.
  • DOGE. Вырос на 30% из-за повышенного спроса на фоне роста риск-аппетита среди трейдеров и новостей об использовании DOGE в корпоративных структурах.
  • BNB. Крипта выросла на 22,1% и достигла нового исторического максимума $858 благодаря росту институционального интереса и развитию экосистемы.
  • TRX. Вырос на 18,8% из-за лидерства в сегменте USDT и положительного эффекта от принятия GENIUS Act.
  • SOL. Увеличился в цене на 18,8%. Все из-за притока более $100 млн в новый ETF, хотя в конце месяца рынок охладел из-за отсрочки решения SEC по Grayscale Solana Trust.
  • BTC. Показал устойчивый рост, а именно на 8,9% к новому рекорду благодаря спросу со стороны ETF и корпоративных трежери.
  • HYPE. Прибавила в цене 7,8% из-за продолжающегося роста после июньского пика на фоне листингов и включения в список Grayscale.
  • XRP. Показал рост в начале месяца и падение в конце из-за большого объема продаж со стороны «китов».
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems