ТОП-10 криптовалют июля 2025 года — Finance.ua

Капитализация рынка криптовалют выросла на 13,3% в июле 2025 года. Исторические максимумы достигли Bitcoin и Ethereum.

Об этом говорится в пресс-релизе Binance Research.

Кроме того, положительно повлияли на капитализацию рынка рекордные притоки в биржевой инвестиционный фонд, активизация институционального спроса, а также усиление регуляторной ясности в США после принятия закона GENIUS Act.

В частности, Bitcoin продолжил рост и достиг цены в $123 тыс.

ETH. Наибольший рост показала криптовалюта Ethereum. Монета выросла на 51%.

Наибольший рост показала криптовалюта Ethereum. Монета выросла на 51%. SUI. Показал рост на 34,6% и анонс создания корпоративного трежери.



Показал рост на 34,6% и анонс создания корпоративного трежери. ADA. Рост ADA произошел на фоне подготовки к обновлению Starstream, которое должно внедрить генерацию ZK-доказательств в браузерах. Их рост составляет 33,8%.

Рост ADA произошел на фоне подготовки к обновлению Starstream, которое должно внедрить генерацию ZK-доказательств в браузерах. Их рост составляет 33,8%. DOGE . Вырос на 30% из-за повышенного спроса на фоне роста риск-аппетита среди трейдеров и новостей об использовании DOGE в корпоративных структурах.

. Вырос на 30% из-за повышенного спроса на фоне роста риск-аппетита среди трейдеров и новостей об использовании DOGE в корпоративных структурах. BNB. Крипта выросла на 22,1% и достигла нового исторического максимума $858 благодаря росту институционального интереса и развитию экосистемы.

Крипта выросла на 22,1% и достигла нового исторического максимума $858 благодаря росту институционального интереса и развитию экосистемы. TRX. Вырос на 18,8% из-за лидерства в сегменте USDT и положительного эффекта от принятия GENIUS Act.

Вырос на 18,8% из-за лидерства в сегменте USDT и положительного эффекта от принятия GENIUS Act. SOL. Увеличился в цене на 18,8%. Все из-за притока более $100 млн в новый ETF, хотя в конце месяца рынок охладел из-за отсрочки решения SEC по Grayscale Solana Trust.

Увеличился в цене на 18,8%. Все из-за притока более $100 млн в новый ETF, хотя в конце месяца рынок охладел из-за отсрочки решения SEC по Grayscale Solana Trust. BTC. Показал устойчивый рост, а именно на 8,9% к новому рекорду благодаря спросу со стороны ETF и корпоративных трежери.

Показал устойчивый рост, а именно на 8,9% к новому рекорду благодаря спросу со стороны ETF и корпоративных трежери. HYPE. Прибавила в цене 7,8% из-за продолжающегося роста после июньского пика на фоне листингов и включения в список Grayscale.

Прибавила в цене 7,8% из-за продолжающегося роста после июньского пика на фоне листингов и включения в список Grayscale. XRP. Показал рост в начале месяца и падение в конце из-за большого объема продаж со стороны «китов».

