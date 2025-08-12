Массовая покупка биткоинов бизнесами повышает риск пузыря — FT 12.08.2025, 00:42 — Криптовалюта

Компании, имеющие определенные финансовые проблемы, проявляют интерес к биткоину и скупают этот актив, чтобы поднять стоимость акций. Однако эксперты предупреждают о рисках нового пузыря на фоне данных действий.

Об этом говорится в материале Financial Times

В частности, три месяца назад генеральный директор французской компании по производству полупроводников Sequans Communications Жорж Карам даже не думал о покупке биткоина. Но после того как узнал о медицинской компании, которая приобрела первую криптовалюту и увидела стремительный рост своих акций, он заинтересовался.

После проваленного контракта, испугавшего инвесторов, Карам искал способ «раскрыть ценность компании» и решил реализовать биткоин-стратегию, отметили журналисты.

Sequans привлекла $384 млн через рынки долгового и акционерного капитала и потратила их на покупку биткоина. Акции компании подскочили на 160%.

Напомним, что биткоин-портфель компании Sequans Communications достиг 2317 BTC , приобретенных на общую сумму около $270 млн.

«Сегодня я на 100% убежден, что биткоин здесь, чтобы остаться», — сказал Карам.

Его вдохновителем стал биткоин-евангелист Майкл Сейлор, чья компания Strategy с 2020 года регулярно скупает первую криптовалюту на миллиарды долларов.

Только на прошлой неделе она приобрела биткоинов на $2,5 млрд — третью по объему покупку в истории компании. Акции Strategy за пять лет выросли более чем на 3000%.

По данным Architect Partners, в период до 5 августа 2025 года 154 публичных компании в мире уже привлекли или обязались привлечь $98,4 млрд для покупки криптоактивов — до этого аналогичные объемы привлекали всего 10 компаний. Среди них — биотехнологические компании, отельеры, производители электрокаров, вейпов и даже золотодобывающие фирмы.

Отметим, что семейная медиакомпания президента США Дональда Трампа в июле привлекла $2 млрд для инвестиций в биткоин и связанные активы.

Спрос на казначейскую криптостратегию объясняется рекордными ценами на биткоин и фондовые индексы, а также ограничениями для прямых инвестиций в криптовалюту в некоторых странах, подчеркнули в издании.

Согласно FT, в Великобритании и Японии крипто-ETF запрещены, поэтому инвесторы используют акции компаний-трезоров как прокси-инструмент для владения криптоактивами.

Но аналитики предупреждают, что чрезмерное увлечение может окончиться катастрофой.

«Это можно сравнить с интернет-пузырем 1998 года», — считает Брайан Эстес, CEO Off The Chain Capital.

Примеры показывают, что инвесторы готовы платить гораздо больше за акции компаний, чем стоимость их криптовалютных резервов.

К примеру, по данным Yahoo Finance , американская KULR Technology имеет рыночную капитализацию $198 млн при операционном убытке $9,4 млн за I квартал 2025 года, но владеет 1021 BTC, что на момент написания превышает $120 млн.

Некоторые компании уже планируют использовать биткоин в качестве залога для новых финансовых сервисов, включая кредитование, хотя подобная практика уже приводила к громким крахам — как это произошло в 2022 году при обвале рынка и банкротстве биржи FTX.

Отметим, что в мае этого года компания Cantor Fitzgerald выдала ссуды под залог биткоинов проектам FalconX и Maple Finance.

Позже, в июле, компания Block Earner начала выдавать ипотечный кредит в Австралии, обеспеченный биткоином.

Несмотря на предостережения, инвесторы спешат заработать на буме. Но даже участники рынка признают, что сценарий может быть драматичным, отметили в FT.

«Это закончится плохо, это закончится пузырем. Так же быстро, как они выросли, они могут и упасть», — говорит Эстес.

