Популярные криптовалюты среди украинцев Сегодня 09:03 — Криптовалюта

Популярные криптовалюты среди украинцев

В Украине цифровые активы не запрещены, однако правила использования до сих пор не урегулированы на официальном уровне. Исправить это может Закон «О виртуальных активах», который легализует крипту. Несмотря на принятие в 2022 году, он все еще не вступил в силу. Чтобы этот закон заработал, нужно внести изменения в Налоговый кодекс по налогообложению и регулированию крипторынка. Криптовалюты в Украине признаны цифровыми активами, но не платежными средствами. То есть крипта не считается деньгами.

В июне 2025 года Рада зарегистрировала законопроект, касающийся включения Нацбанком виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. По состоянию на конец сентября документ находится в профильном Комитете для ознакомления. Согласно тексту документа регулятор будет определять, как именно будет происходить процедура и в каких пределах.

Инициаторы законопроекта уверены, что этот шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации, а в перспективе поможет укрепить макроэкономическую стабильность Украины и создаст новые возможности для развития цифровой экономики.

Вместе с тем глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что у НБУ есть опасения, что криптовалюта будет использоваться для обхода ограничений, введенных из-за военного положения, а также будет подпитывать теневой сектор экономики.

«Это было бы идеальным решением, если легализация виртуальных активов позволит детенизовать рынок, что также положительно повлияет на оценку нашего финансового сектора со стороны западных партнеров. А это значит, что, возможно, нам нужно провести более широкую дискуссию — что именно будет побуждать вывести из тени те виртуальные активы, которые уже есть и которыми владеют», ― отметил Пышный.

Какая крипта популярна среди украинцев

Самыми популярными цифровыми валютами 2025 года являются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) и TON. Эти данные приводит централизованная криптовалютная биржа Weex , услугами которой пользуется более 300 тысяч украинцев.

Что касается валютных пар, то наибольшим спросом пользуются следующие:

BTC/USDT — курс биткоина в стейблокине Tether, привязанный к курсу доллара США (1 USDT ≈ 1 USD).

ETH/USDT — курс эфира в стейблокине Tether;

FARTCOIN/USDT — курс мем-токена Fartcoin в стейблокине Tether;

DOGE/USDT ― курс догкоина в стейблкоине Tether.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:

те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);

стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);

все остальные криптоактивы.

Налогообложение:

с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% из прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;

с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

Легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн ежегодно, считает председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев

InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.