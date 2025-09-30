Турция предоставит регулятору полномочия блокировать криптосчета
Турецкие власти готовятся предоставить Агентству по расследованию финансовых преступлений (Masak) новые инструменты для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.
Новый законопроект предусматривает, что Masak получит полномочия замораживать счета в банках, платежных сервисах, эмитентах электронных денег и криптоплатформах. Также агентство сможет:
- устанавливать лимиты на транзакции;
- блокировать мобильный банкинг;
- добавлять связанные с преступлениями криптовалютные адреса в черный список.
По словам источников, инициатива ориентирована на борьбу с так называемыми «арендованными» счетами. Речь идет о схеме, по которой преступники платят пользователям за доступ к их финансовым учетным записям для осуществления ставок или мошеннических операций.
Ожидается, что документ станет частью 11 судебного пакета, который подадут в парламент в новом законодательном году. Его положения могут быть изменены в процессе рассмотрения или не утверждены вовсе.
В Bloomberg подчеркнули, что Masak собирает и анализирует данные о подозрительных транзакциях, передает дела в прокуратуру и координирует усилия Турции с международным соответствием требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Предполагается, что новые полномочия регулятора помогут стране соответствовать критериям Financial Action Task Force (FATF).
