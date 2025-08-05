Законно ли платить криптовалютой в Украине — ответ Минфина Сегодня 16:05 — Криптовалюта

Законно ли платить криптовалютой в Украине — ответ Минфина

В министерстве финансов заявили, что в Украине на законодательном уровне запрещено оплачивать товары и услуги криптовалютой.

Об этом пишет the Page со ссылкой на Speka.

Криптовалюту также нельзя включать в официальные резервы государства, поскольку она остается нестабильным активом, стоимость которого часто колеблется под влиянием спекуляций, а не экономических факторов.

Статус у криптовалюты в Украине и мире

В Минфине отметили, что криптоактивы остаются высоковолатильными инструментами, цена которых в основном определяется спекулятивными ожиданиями, а не реальными экономическими или фундаментальными факторами.

Среди причин, почему криптовалюта не считается надежным активом, в отличие от золота или валют развитых стран:

не приносит стабильный доход;

не обеспечена реальными активами;

не имеет эмитента или стоящей за ней экономики;

не приносит дивидендов;

не имеет юридической защиты в случаях мошенничества или потери доступа.

В большинстве стран мира криптовалюта тоже не является законным платежным средством.

Ни одна из стран «Большой семерки» (G7) не включила криптовалюты в свои официальные резервы. К тому же ведущие финансовые учреждения, в частности Европейский центральный банк, а также власти Великобритании и Германии, занимают осторожную позицию по использованию криптоактивов на государственном уровне.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала в Верховную Раду свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.

Ранее Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах.

Со своей стороны народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о двух пунктах из законопроекта:

Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов. Переходный период. Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.

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