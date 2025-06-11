В Украине может появиться свой крипторезерв — законопроект (детали от эксперта) Сегодня 11:03 — Криптовалюта

В Украине может появиться свой крипторезерв — законопроект (детали от эксперта)

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, группа народных депутатов предложила проект закона, где криптовалюта становится частью международных резервов Украины. Согласно законопроекту предоставляется право НБУ включать в виртуальные активы в резервы Украины.

Об этом говорится в проекте закона № 13356.

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«Зарегистрировали такую ​​инициативу. Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать в виртуальные активы в резервы Украины. При том как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это на их профессиональный выбор», — написал Железняк.

Многие страны пришли к тому, что нужно создавать свои резервы не только в классических валютах, но и в виртуальных активах.

Для чего это

Народные депутаты считают, что подобный шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. И правильное управление крипторезервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики.

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Где в других странах

США уже формируют стратегический крипто-резерв и многие инициативы на уровне отдельных штатов,

Сальвадор; Китай использовал BTC для привлечения $20 млрд;

Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, некоторые страны ЕС также работают над включением виртуальных активов в резервы.

Почему это важно для Украины

«Украина — одна из передовых стран, с точки зрения проникновения и количества криптовалют и людей, которые ею пользуются. У нас есть фундаментальные преимущества: образование, ІТ-специалисты, географическое положение и большое проникновение для инвестиций. В стране этот бизнес-кейс очень сильный. И в результате он еще больше повысился. Но важно понять, какие будут источники наполнения, кто будет держателем, какие будут криптоактивы, но то, что мы это делаем, позиционирует нас очень мощно», — прокомментировал Кирилл Хомяков, директор криптобиржи Binance.

Более подробно можно смотреть в видеокомментарии относительно законопроекта.

Справка Finance.ua:

Ранее Железняк рассказал, когда зарегистрируют законопроект о крипторезерве в Украине. Он пояснил, что новый законопроект предусматривает возможность добавления виртуальных активов в резервы страны, если такое решение примет регулятор. Какие криптовалюты войдут в резерв, будет определять регулятор — например, это могут быть «биткоины» или другие цифровые активы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала Верховной Раде свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.

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