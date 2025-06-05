Аналитики прогнозируют обвал крипторынка на фоне регуляторной политики США — Finance.ua

Аналитики прогнозируют обвал крипторынка на фоне регуляторной политики США Сегодня 23:43 — Криптовалюта

Аналитики прогнозируют обвал крипторынка на фоне регуляторной политики США

После обнародования слабых данных о росте занятости в частном секторе США ведущие криптовалюты продемонстрировали спад. Bitcoin опустился на 0,68% до $105032, а Ethereum снизился на 0,27%, достигнув $2610. Больше всего потерял Dogecoin — его курс упал на 2,64%, опустившись до $0,1882.

Ethereum пытался восстановить позиции, поднявшись до $2670, но не смог удержать рост. За день произошла ликвидация примерно $150 млн длинных позиций и $64 млн коротких. При этом около $492 млн в шортах по Bitcoin остаются под угрозой, если цена снова превысит $107 тысяч.

Индекс страха и жадности в крипторынке снизился с 62 до 57 пунктов. Падение Open Interest Bitcoin совпало с падением цены — снижение составило 0,47% за сутки. Между тем, большинство ведущих трейдеров на Binance продолжают делать ставки на дальнейший рост Bitcoin.

Несмотря на цены, некоторые активы показали заметный прирост: токен DeXe вырос на 9,35% до $9,79, а SPX6900 и Lido DAO выросли на 5,14% и 4,84% соответственно. Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на 0,63%, оставаясь на уровне $3,3 трлн.

Аналитики Santiment заметили рост количества новых кошельков Bitcoin, что свидетельствует об активизации пользователей. По словам криптоаналитика Михаэля ван де Поппе, рынки готовятся к «массовому прорыву», ссылаясь на ослабление доллара США и облигационных доходов, а также на укрепление юаня.

noworries По материалам:

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