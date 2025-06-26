В Киеве чиновник незаконно выплатил 2,2 млн грн зарплаты тем, кто работал из-за границы — Finance.ua

В Киеве чиновник незаконно выплатил 2,2 млн грн зарплаты тем, кто работал из-за границы Сегодня 20:40 — Криминал

В Киеве чиновник незаконно выплатил 2,2 млн грн зарплаты тем, кто работал из-за границы, Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве будут судить заместителя председателя Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения за растрату более 2,2 млн грн. Чиновник подписал документы на выплату зарплат трем работникам, которые находились за границей и не имели права работать дистанционно.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что работники ведомства в течение двух лет незаконно получали начисления, несмотря на то, что последние не оформляли служебные командировки и вообще не могли работать вне страны из-за отсутствия организационных и технических возможностей.

По словам начальника следственного отделения Шевченковского управления полиции Николая Габинета, подозреваемый, будучи в должности исполняющего обязанности председателя правления, незаконно начислил заработную плату трем работникам ведомства.

«Последние на момент выплат без оформления каких-либо служебных командировок находились за границей и якобы выполняли свои служебные обязанности. Однако, как мы установили, сотрудники фактически не могли работать по своему направлению из-за отсутствия необходимых организационных и технических возможностей. Таким образом, чиновник растратил из государственного бюджета более 2,2 миллионов гривен. Мы сообщили чиновнику о подозрении по части четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Украины — растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением», — заявил Габинет.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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