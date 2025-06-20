В Нидерландах мошенники используют искусственный интеллект для страховых афер и подделки документов — Finance.ua

В Нидерландах мошенники используют искусственный интеллект для страховых афер и подделки документов
В Нидерландах зафиксирован рост случаев подделки документов и страхового мошенничества с использованием искусственного интеллекта.
Как сообщает NOS, злоумышленники используют программы с искусственным интеллектом для создания поддельных документов, в том числе фальшивых медицинских справок, счетов и квитанций, чтобы незаконно получить страховые выплаты на десятки тысяч евро.
«Мошенники подделывают документы, чтобы подавать страховщикам фальшивые заявления на тысячи евро, используя программы с искусственным интеллектом», — говорится в сообщении.
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Эксперты, проводящие расследование для страховых компаний, сообщают, что ИИ делает процесс мошенничества доступным и простым даже для лиц без технических знаний. Ранее злоумышленникам приходилось использовать сложные программы, а также Photoshop, а теперь достаточно загрузить файл в ИИ-систему и запросить соответствующие изменения.
«Мошенничество с поддельными документами было всегда, но благодаря искусственному интеллекту это стало очень легко», — отмечает Манфред Малдер из CED Forensic. Страховщики привлекают эту компанию для расследования подозрений в мошенничестве.
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В одном из случаев мошенник подал фальшивые документы сразу в семь страховых компаний, утверждая, что его дорогостоящее путешествие отменено по медицинским причинам. В общей сложности он подал заявок на сумму 188 тыс. евро, из которых 150 тыс. евро действительно было выплачено.
В Нидерландском союзе страховщиков предупреждают: страховое мошенничество является уголовным преступлением. Разоблаченные рискуют потерять страховку, быть занесенными в черный список и даже попасть под уголовное преследование.
Несмотря на то, что точный масштаб этого явления еще не определен, фиксируется рост такого мошенничества. Страховщики уже усиливают контроль и инвестируют в технологии обнаружения ИИ-подделок.
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