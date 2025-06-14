55% украинцев используют искусственный интеллект в работе: какие преимущества и препятствия — Finance.ua

55% украинцев используют искусственный интеллект в работе: какие преимущества и препятствия Сегодня 21:16

55% украинцев используют искусственный интеллект в работе: какие преимущества и препятствия

Уже 55% работников Украины регулярно используют искусственный интеллект в выполнении офисных задач. Ему делегируют вычисления, а также работу с текстами, фото и видео.

Об этом говорится в инфографике UA War Infographics, совместном проекте Brand Ukraine и МИД Украины.

Отмечается, что 36% работников регулярно используют ИИ как для работы, так и вне ее. Еще 19% - только в работе, а 10% - вне ее.

Кроме того, 10% опрошенных до сих пор даже не попытались воспользоваться услугами искусственного интеллекта, а 26% попробовали, на том и остановились.

Респонденты назвали следующие преимущества в использовании искусственного интеллекта:

55% отметили, что привлечение ИИ к работе позволяет экономить время;

42% прибавили как преимущество — повышение конкурентоспособности на рынке;

39% указали на повышение производительности работников;

столько же, 39% отметили как дополнительную опцию — повышение производительности операционных процессов.

Среди препятствий, мешающих вовлекать ИИ в работу, респонденты назвали:

48% - отсутствие знаний/человека, разобравшегося в работе ИИ;

35% - консервативность в подходах к работе;

30% - недоверие к ИИ.

Напомним, по данным исследования, внедрение ИИ в компаниях приводит к конфликтам между отделами и встречает сопротивление от работников, особенно зуммеров.

Аналитики предполагают: сотрудники могут опасаться, что ИИ снизит их ценность, креативность или гарантию занятости. Кроме того, 24% работников считают, что ИИ увеличивает их рабочую нагрузку.

УНН По материалам:

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