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Хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом (детали)

Финтех и Карты
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Хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом (детали)
Хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом (детали)
Хакеры массово атакуют украинцев, маскируя вредоносное программное обеспечение под проверку «Я не робот».
Злоумышленники подменяют Cloudflare CAPTCHA на взломанных сайтах и ​​заставляют пользователей выполнять опасные команды, после чего на компьютер устанавливается вирус LUNEXSTEALER.
Об этом сообщает Госспецсвязь.

CERT-UA сообщает о новой масштабной кампании заражения

В сентябре злоумышленники взломали более 100 сайтов и подменили на них проверку Cloudflare фейковой страницей. Пользователи Windows, которые перешли на такие страницы из Google или других поисковиков, показывали требование скопировать текст и выполнить команду в PowerShell. Следование инструкциям приводило к установке на компьютер вируса LUNEXSTEALER.
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Вредитель маскируется под легитимные файлы, использует уязвимые драйверы и незаметно встраивает в браузер фальшивое расширение «Microsoft Office Word Editor».

Последствия

Кража паролей, истории просмотров и даже полный удаленный контроль над ПК.
В Госспецсвязи предупредили, что ни одна настоящая CAPTCHA или Cloudflare не просит открывать Win+R, PowerShell или вставлять команды.
По материалам:
Finance.ua
МошенникиФинтех
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