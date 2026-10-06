Хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом (детали)

Хакеры массово атакуют украинцев, маскируя вредоносное программное обеспечение под проверку «Я не робот».

Злоумышленники подменяют Cloudflare CAPTCHA на взломанных сайтах и ​​заставляют пользователей выполнять опасные команды, после чего на компьютер устанавливается вирус LUNEXSTEALER.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

CERT-UA сообщает о новой масштабной кампании заражения

В сентябре злоумышленники взломали более 100 сайтов и подменили на них проверку Cloudflare фейковой страницей. Пользователи Windows, которые перешли на такие страницы из Google или других поисковиков, показывали требование скопировать текст и выполнить команду в PowerShell. Следование инструкциям приводило к установке на компьютер вируса LUNEXSTEALER.

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Вредитель маскируется под легитимные файлы, использует уязвимые драйверы и незаметно встраивает в браузер фальшивое расширение «Microsoft Office Word Editor».

Последствия

Кража паролей, истории просмотров и даже полный удаленный контроль над ПК.