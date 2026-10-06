Хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом (детали)

Хакеры массово атакуют украинцев, маскируя вредоносное программное обеспечение под проверку «Я не робот».
Злоумышленники подменяют Cloudflare CAPTCHA на взломанных сайтах и заставляют пользователей выполнять опасные команды, после чего на компьютер устанавливается вирус LUNEXSTEALER.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
CERT-UA сообщает о новой масштабной кампании заражения
В сентябре злоумышленники взломали более 100 сайтов и подменили на них проверку Cloudflare фейковой страницей. Пользователи Windows, которые перешли на такие страницы из Google или других поисковиков, показывали требование скопировать текст и выполнить команду в PowerShell. Следование инструкциям приводило к установке на компьютер вируса LUNEXSTEALER.