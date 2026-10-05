Мужчина выдавал себя за работника НАБУ и выманил у предпринимателя $280 тысяч

В Киеве задержан мужчина, который, по данным следствия, выдавал себя за работника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками получил от предпринимателя 280 тысяч долларов США.

Мужчину задержали при получении еще 200 тысяч долларов, которые он требовал якобы для окончательного решения вопроса.

По данным Офиса Генпрокурора, подозреваемый узнал о налоговых проверках предпринимателя и его жены, которые являются физическими лицами-предпринимателями.

Он представлялся работником НАБУ, хотя на самом деле им не был. Также мужчина заявлял, что имеет связи с должностными лицами Государственной налоговой службы, НАБУ, Бюро экономической безопасности и судебных органов.

За это он обещал помочь предпринимателю с налоговыми проверками.

В течение сентября 2025 — марта 2026 года мужчина получил от предпринимателя 280 тысяч долларов США.

Впоследствии он потребовал еще 200 тысяч долларов, заявляя, что эти средства необходимы для окончательного решения вопроса.

Во время получения денег 25 сентября мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Киеве и Харькове провели три неотложных обыска по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле.

В ходе следственных действий изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 190 и части 2 статьи 15, части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и о законченном покушении на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тысяч гривен.