Экс-руководитель Харьковского ТЦК записал автомобили за 4,8 млн грн на родственников: авто хотят конфисковать — ГБР — Finance.ua
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Экс-руководитель Харьковского ТЦК записал автомобили за 4,8 млн грн на родственников: авто хотят конфисковать — ГБР

Криминал
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Правоохранители разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
На основании собранных материалов прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи должностного лица.
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Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023—2024 годах приобрели в частную собственность близкие чиновника.
В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.
Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств на средства легальных источников является экономически необоснованным.
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В целях недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска.
По материалам:
Finance.ua
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