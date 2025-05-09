Экс-руководитель Харьковского ТЦК записал автомобили за 4,8 млн грн на родственников: авто хотят конфисковать — ГБР Сегодня 19:30 — Криминал

Правоохранители разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

На основании собранных материалов прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи должностного лица.

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Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023—2024 годах приобрели в частную собственность близкие чиновника.

В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.

Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств на средства легальных источников является экономически необоснованным.

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В целях недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска.

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