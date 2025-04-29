Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб

23
Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб
Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб
Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на их должности будут назначаться лица, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Зачем это делается

Целью является повышение эффективности работы ТЦК и СП и обеспечение принципов социальной справедливости в армии. Это должно способствовать укреплению боевого духа, доверия и взаимоуважения между военными.

Какая ситуация сейчас

С 2022 по 2025 год произошла полная ротация руководителей всех ТЦК и СП. Сейчас около 70% личного состава центров имеют боевой опыт.
Приблизительно половина личного состава ТЦК и СП — это военнослужащие, получившие ранения или контузии.
20% персонала центров составляют гражданские — сотрудники ВСУ.

Что еще изменилось

В последние годы в ТЦК и СП провели ряд реформ:
  • увеличено количество должностей по социальной работе;
  • реформирована система морально-психологического обеспечения;
  • усовершенствован учет призывников, военнообязанных и резервистов;
  • введена юридическая служба.
Напомним, более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems