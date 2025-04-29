Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб Сегодня 18:10

Сотрудников ТЦК без боевого опыта будут направлять в районы ведения боевых действий — Генштаб

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на их должности будут назначаться лица, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Зачем это делается

Целью является повышение эффективности работы ТЦК и СП и обеспечение принципов социальной справедливости в армии. Это должно способствовать укреплению боевого духа, доверия и взаимоуважения между военными.

Какая ситуация сейчас

С 2022 по 2025 год произошла полная ротация руководителей всех ТЦК и СП. Сейчас около 70% личного состава центров имеют боевой опыт.

Приблизительно половина личного состава ТЦК и СП — это военнослужащие, получившие ранения или контузии.

20% персонала центров составляют гражданские — сотрудники ВСУ.

Что еще изменилось

В последние годы в ТЦК и СП провели ряд реформ:

увеличено количество должностей по социальной работе;

реформирована система морально-психологического обеспечения;

усовершенствован учет призывников, военнообязанных и резервистов;

введена юридическая служба.

Напомним, более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов за нарушение военного учета открывают в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

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