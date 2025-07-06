Доля неработающих кредитов в Украине снизилась: что на это влияет — Finance.ua

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Доля неработающих кредитов в Украине снизилась: что на это влияет

Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов в Украине снизилась: что на это влияет
Доля неработающих кредитов в Украине снизилась: что на это влияет
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 27,9% или на 2,4 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
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Как отмечают в Нацбанке, объем NPL за этот период сократился на 8,1 млрд грн до 385,1 млрд грн, или на 2,1%. Объем валовых кредитов в банках вырос на 82,5 млрд грн, или на 6,4%.

Почему уменьшается доля NPL

На это повлияло списание неработающих кредитов и предоставление новых кредитов высокого качества.
В частности, доля NPL по кредитам физических лиц сократилась до 14,1%, бизнеса — до 36,0%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:
  • в частных банках и банках с иностранным капиталом — до 9,8%;
  • в государственных банках — до 40,5%.
Как сообщают в НБУ, без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 01 июня 2025 года составляет 16,7%.
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В регуляторе напоминают, что накануне полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращалась с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.
Напомним, первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщала, что в 2025 году кредитный портфель банков вырастет на 20−25%, что позволит сбалансировать вложения в ОВГЗ.
Она отметила, что доля кредитного портфеля в структуре банковских балансов растет, и регулятор надеется, что этот тренд продолжится.
По материалам:
Finance.ua
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