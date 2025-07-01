Совет финстабильности разработал новую стратегию развития ипотеки: что изменится — Finance.ua

Совет финстабильности разработал новую стратегию развития ипотеки: что изменится Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

Совет финстабильности разработал новую стратегию развития ипотеки: что изменится

Совет по финансовой стабильности (СФС) рассмотрел документы, разработанные в соответствии с обязательствами Украины перед МВФ и другими международными партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Члены СФС одобрили Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения всеобщего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и отстройки», — говорится в сообщении.

Что предполагает стратегия развития ипотечного кредитования

Основные направления стратегии:

внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;

доступность страхования ипотеки от военных рисков;

внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшения обмена информацией, в частности, через создание открытой базы данных цен на недвижимость;

усовершенствование регулирования строительного процесса и продажи недвижимости на этапе строительства.



обновление стратегии оператора государственной программы «єОселя» ЧАО «Укрфинжилье» и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки;



определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.

Системные риски

Кроме ипотеки РФС также обновила Стратегию развития финансового сектора Украины и обсудила Обзор системных рисков. Ключевыми угрозами для финансовой стабильности остаются:

продолжительная война с россией;

рост геополитической неопределенности

«В то же время восстановление экономики продолжается, а риски финансового сектора умеренные. Потребность в поддержке партнеров сохраняется, в частности, за счет обездвиженных российских активов», — добавили в НБУ.

Напомним, в мае РФС одобрила изменения в Стратегию развития финансового сектора Украины. Изменения, в частности, связаны с подготовкой к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ. Изменения приведут в соответствие с законодательными инициативами в рамках программы Ukraine Facility. В частности, речь идет об урегулировании рынка неработающих кредитов (NPL) и стимулировании иностранных инвестиций в этот сегмент.

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