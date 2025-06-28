У Нацбанку прогнозують зростання кредитного портфеля банків на 20−25% — Finance.ua

У Нацбанку прогнозують зростання кредитного портфеля банків на 20−25% Сьогодні 08:10 — Кредит&Депозит

У Нацбанку прогнозують зростання кредитного портфеля банків на 20−25%

У 2025 році кредитний портфель банків зросте на 20−25%, що дозволить збалансувати вкладення в ОВДП.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Прогноз НБУ

Вона зазначила, що частка кредитного портфелю у структурі банківських балансів зростає, і регулятор сподівається, що цей тренд продовжиться.

«За підсумками аналізу реального сектору, балансів підприємств ми бачимо, що з точки зору кредитних метрик бізнесу, таких як платоспроможність бізнесу, співвідношення боргів до виручки, співвідношення витрат по обслуговуванню боргів до доходів, переважна кількість підприємств знаходиться у непоганому стані», — констатувала Рожкова.

Це свідчить про те, що бізнес зумів адаптуватися та відновитися, зокрема, завдяки державним програмам.

У результаті більшість підприємств нині виглядають привабливими для банків як потенційні позичальники, пояснила перша заступниця голови НБУ.

Водночас вона зазначила, що споживчого попиту недостатньо для швидкого зростання економіки, а ключову роль нині відіграє готовність бізнесу інвестувати у виробництво.

Вагомим джерелом платоспроможного попиту також виступає держава, зокрема, через потреби в обороноздатності, що підживлює економіку та кредитування.

«Наразі всі умови, які сьогодні є на ринку, і банківський сектор, який може надавати кредитну підтримку, хоче це робити і має для цього ресурс. Відповідно до банківського опитування, попит на кредити з боку бізнесу десь на рівні 30% приросту», — наголосила Рожкова.

Вона зазначила, що регулятор спостерігає зростання частки позик строком від одного до трьох років у кредитному портфелі банків, що свідчить про збільшення обсягу більш довгострокового фінансування, яке часто має інвестиційний характер, зокрема це стосується нових виданих кредитів.

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