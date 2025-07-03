Акция с iPhone от приложения multi — Finance.ua

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Акция с iPhone от приложения multi

Кредит&Депозит
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Акция с iPhone от приложения multi
Акция с iPhone от приложения multi
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max: новая акция от multi
С 1 по 31 июля 2025 года проходит акция «Шанс на яблоко без греха» от multi — официального мобильного приложения финансовых платформ Finance.ua и Minfin.com.ua.
Как принять участие в розыгрыше iPhone:
  1. Загрузи multi из App Store или Google Play (версия 1.7.3 для iOS, 1.6.7 для Android).
  2. Зарегистрируйся в приложении.
  3. Подай заявку на кредит через multi.
  4. После согласования кредита ты автоматически становишься участником акции.
Победитель будет выбран случайным образом через сервис random.org до 31 августа.
multi — это финансовый супермаркет № 1 в Украине, который объединяет все необходимые финансовые услуги:
  • сравнение кредитных предложений и быстрое оформление заявки
  • курсы валют из 4 источников (банки, обменники, НБУ, межбанк)
  • онлайн-бронирование валюты с фиксированным курсом
  • карта банков и обменных пунктов
  • криптовалюты, конвертер валют, автострахование.
Все необходимое в одном интерфейсе!
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Детали акции: multi.ua/credits
Официальные правила акции: multi.ua/credits-promo-terms
По материалам:
multi
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