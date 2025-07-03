Акция с iPhone от приложения multi — Finance.ua

Акция с iPhone от приложения multi Сегодня 12:30 — Кредит&Депозит

Акция с iPhone от приложения multi

Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max: новая акция от multi

С 1 по 31 июля 2025 года проходит акция «Шанс на яблоко без греха» от multi — официального мобильного приложения финансовых платформ Finance.ua и Minfin.com.ua.

Как принять участие в розыгрыше iPhone:

Загрузи multi из App Store или Google Play (версия 1.7.3 для iOS, 1.6.7 для Android). Зарегистрируйся в приложении. Подай заявку на кредит через multi. После согласования кредита ты автоматически становишься участником акции.

Победитель будет выбран случайным образом через сервис random.org до 31 августа.

multi — это финансовый супермаркет № 1 в Украине, который объединяет все необходимые финансовые услуги:

сравнение кредитных предложений и быстрое оформление заявки

курсы валют из 4 источников (банки, обменники, НБУ, межбанк)

онлайн-бронирование валюты с фиксированным курсом

карта банков и обменных пунктов

криптовалюты, конвертер валют, автострахование.

Все необходимое в одном интерфейсе!

multi По материалам:

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