Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты — Finance.ua

Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты Сегодня 19:02 — Кредит&Депозит

Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты

В апреле 2025 года банки Украины выдали 458 ипотечных кредитов на общую сумму 834,8 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Отмечается, что в апреле 261 кредит на 492,3 млн грн предоставлен на первичном рынке недвижимости, из них 91 на 173,2 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. 197 кредитов на 342,5 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Инфографика: НБУ

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в апреле выдано:

Киевская область — 156 договоров на 288,2 млн грн (34,5% от общего объема);

г. Киев — 103 договора на 223,7 млн ​​грн;

Львовская область — 26 договоров на 48,8 млн грн;

Ивано-Франковская область — 17 договоров на 30,8 млн грн;

Днепропетровская область — 16 договоров на 28,9 млн грн.

Напомним, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения всеобщего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и отстройки.

По данным Dim. Ria, украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько ниже бюджета. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье свыше $50 тыс.

InvestMarket от «Минфин». Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.