Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты — Finance.ua
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Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты

Кредит&Депозит
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Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты
Ипотека в Украине: какие ставки и где чаще всего берут кредиты
В апреле 2025 года банки Украины выдали 458 ипотечных кредитов на общую сумму 834,8 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Отмечается, что в апреле 261 кредит на 492,3 млн грн предоставлен на первичном рынке недвижимости, из них 91 на 173,2 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. 197 кредитов на 342,5 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.
Доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в апреле выдано:
  • Киевская область — 156 договоров на 288,2 млн грн (34,5% от общего объема);
  • г. Киев — 103 договора на 223,7 млн ​​грн;
  • Львовская область — 26 договоров на 48,8 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 17 договоров на 30,8 млн грн;
  • Днепропетровская область — 16 договоров на 28,9 млн грн.
Напомним, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения всеобщего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и отстройки.
По данным Dim. Ria, украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько ниже бюджета. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье свыше $50 тыс.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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