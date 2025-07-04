Только треть украинцев могут посчитать годовую ставку кредита — исследование о финграмотности Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Только треть украинцев могут посчитать годовую ставку кредита — исследование о финграмотности

Украинцы все еще демонстрируют средний уровень финансовой грамотности — только 33% респондентов способны правильно определить годовую процентную ставку по кредиту, если известна только месячная.

Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса компании Info Sapiens, проведенного по заказу ОО «Украинский Женский Конгресс» и Ощадбанка.

Исследование показало, что большинство украинцев ориентируются в курсах валют, но слабо понимают другие финансовые инструменты. Остаточные средства чаще всего тратят или хранят в наличных — инвестиции по-прежнему не являются привычным выбором.

Ключевые инсайты:

самый высокий уровень финансовой грамотности демонстрируют украинцы в возрасте 30−39 лет, самый низкий — пенсионеры;

гендерный разрыв остается существенным: только 25% женщин могут правильно посчитать ставку кредита, против 37% мужчин;

инвестиционная готовность растет: 41% готовы вкладывать остатки средств, а в случае большой суммы — 61%;

в финансовом образовании нуждаются более половины опрошенных: 53% женщин и 44% мужчин заинтересованы в бесплатных курсах.

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