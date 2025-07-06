Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне: данные Минфина — Finance.ua

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне: данные Минфина
В июне 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 234,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
По итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 125,4 млрд грн, в том числе:
- 49,7 млрд грн — дивиденды от компаний с долей государственной собственности;
- 29,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 21,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 36,6 млрд, возмещено — 15,3 млрд грн);
- 15,5 млрд грн — акцизный налог;
- 4,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,4 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,4 млрд гривен.
По оперативным данным, по итогам июня 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 313,3 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 49,7 млрд грн (по состоянию на 27 июня) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
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