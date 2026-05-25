Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Без изменения цены на проезд Киев будет вынужден продолжать дотировать транспорт вместо помощи армии, — эксперт

Киев уже тратит на общественный транспорт столько же денег, как на дроны и ПВО. Если не пересмотреть тарифы, городу придется уменьшать поддержку военных.

Об этом заявил политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда.

«Дискуссия о возможном повышении стоимости проезда в Киеве ожидаемо стала эмоциональной. Но в этой дискуссии не хватает одного важного элемента: понимания, что у нас война. Дотация на общественный транспорт из бюджета города составляет 12 млрд грн в год.

Это, в частности, компенсация за проезд льготных категорий и покрытие разницы между реальной стоимостью услуги и тарифом, который платит пассажир. В то же время, Киев в прошлом году также направил 12 млрд грн в поддержку Сил безопасности и обороны, закупку дронов, РЭБ, техники и автомобилей для военных. Киев сейчас является одним из самых больших доноров помощи армии среди украинских городов", — написал эксперт. Вместе с тем, он отметил, что без изменения цены на проезд Киев будет вынужден продолжать дотировать транспорт вместо помощи ВСУ.

«Вопрос в том, откуда город будет брать деньги, если транспортные расходы будут и дальше расти, а тариф будет оставаться политически замороженным? Потому что городской бюджет сегодня имеет совсем другую структуру расходов, чем в мирное время. И здесь возникает неприятная, но честная логика.

Если рост транспортных расходов съест дополнительные миллиарды из городского бюджета, эти деньги придется забрать по другим направлениям. Цена неповышения тарифа тоже существует. Ее не видно в турникете метро, ​​но она может быть видна в бюджетной строке, где вместо дронов, РЭБ или техники для подразделений придется закрывать транспортную дотацию. То есть, без изменения цены на проезд Киев будет вынужден продолжать дотировать транспорт вместо помощи войску", — отметил Евгений Магда.

Как сообщалось ранее, до 1 июня 2026 года на сайте КГГА проходит обсуждение новых тарифов на проезд в общественном транспорте, подготовленных с учетом индексов цен на промышленную продукцию, расходов на оплату труда и стоимости энергоресурсов.

Вместе с тем, более 1 миллиона жителей Киева имеют право пользоваться коммунальным транспортом бесплатно или по льготному тарифу. Это, в частности, пенсионеры, школьники и студенты, участники боевых действий.

