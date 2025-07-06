Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью

Технологии&Авто
13
Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью
Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью
С начала года полицейские привлекли к ответственности 6247 водителей, которые нарушили правила парковки на местах для людей с инвалидностью. Из них 3 614 — в Киеве.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Читайте также
«Если вы — водитель, который намеренно или по невнимательности припарковался на месте для лиц с инвалидностью, не имея на то оснований, патрульные вынесут постановление за такое нарушение», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают: остановка или стоянка на таких местах без соответствующего разрешения запрещена.
Также запрещено создавать препятствия для транспорта, принадлежащего людям с инвалидностью.
О таких участках сообщает дорожная разметка и соответствующие дорожные знаки.
Читайте также
Напомним, Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит.
Также в законопроекте предлагают установить обязанность для водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит их, использовать специальный знак «Водитель с инвалидностью». Вместе с ним на авто должна быть размещена информация о наличии инвалидности в виде QR-кода. Это будет неповторимый электронный идентификатор.
Если депутаты примут закон, то штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью увеличились до 300 необлагаемых минимумов — до 5100 грн.
В настоящее время размер штрафа составляет от 1020 до 1700 грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems