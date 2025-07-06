Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью — Finance.ua

Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

Более 6 тыс. водители наказаны за парковку на местах для людей с инвалидностью

С начала года полицейские привлекли к ответственности 6247 водителей, которые нарушили правила парковки на местах для людей с инвалидностью. Из них 3 614 — в Киеве.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

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«Если вы — водитель, который намеренно или по невнимательности припарковался на месте для лиц с инвалидностью, не имея на то оснований, патрульные вынесут постановление за такое нарушение», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают: остановка или стоянка на таких местах без соответствующего разрешения запрещена.

Также запрещено создавать препятствия для транспорта, принадлежащего людям с инвалидностью.

О таких участках сообщает дорожная разметка и соответствующие дорожные знаки.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит.

Также в законопроекте предлагают установить обязанность для водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит их, использовать специальный знак «Водитель с инвалидностью». Вместе с ним на авто должна быть размещена информация о наличии инвалидности в виде QR-кода. Это будет неповторимый электронный идентификатор.

Если депутаты примут закон, то штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью увеличились до 300 необлагаемых минимумов — до 5100 грн.

В настоящее время размер штрафа составляет от 1020 до 1700 грн.

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