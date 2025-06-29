За благодарность «аварийкой» могут лишить водительских прав: правда или миф — Finance.ua

За благодарность «аварийкой» могут лишить водительских прав: правда или миф Сегодня 10:12 — Технологии&Авто

За благодарность «аварийкой» могут лишить водительских прав: правда или миф

В сети распространяется информация, что за использование аварийной сигнализации в знак благодарности могут лишить водительских прав на год.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал , правда это или миф.

Что говорит закон

В Правилах дорожного движения указано, что аварийная сигнализация должна включаться в четко определенных случаях: в случае вынужденной остановки, остановки по требованию полиции или из-за ослепления фарами, буксировки, ДТП, при посадке или высадке детей и т. д.

Как отмечает Билощицкий, в ПДД нет упоминания о благодарности «аварийкой», однако важно, чтобы ее использование не представляло опасности на дороге и не вводило в заблуждение других водителей.

Первый заместитель начальника ГНС ​​отметил, что использование предупредительных знаков не по назначению может стать основанием для штрафа, но за это не лишают водительских прав.

Напомним, сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее. МВД обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав.

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Согласно ему, увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.

В приложении «Дія» могут создать возможность для сдачи онлайн-экзамена для водительского удостоверения. Этот экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.

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