За благодарность «аварийкой» могут лишить водительских прав: правда или миф — Finance.ua

За благодарность «аварийкой» могут лишить водительских прав: правда или миф
В сети распространяется информация, что за использование аварийной сигнализации в знак благодарности могут лишить водительских прав на год.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, правда это или миф.
Что говорит закон
В Правилах дорожного движения указано, что аварийная сигнализация должна включаться в четко определенных случаях: в случае вынужденной остановки, остановки по требованию полиции или из-за ослепления фарами, буксировки, ДТП, при посадке или высадке детей
и т. д.
Как отмечает Билощицкий, в ПДД нет упоминания о благодарности «аварийкой», однако важно, чтобы ее использование не представляло опасности на дороге и не вводило в заблуждение других водителей.
Первый заместитель начальника ГНС отметил, что использование предупредительных знаков не по назначению может стать основанием для штрафа, но за это не лишают водительских прав.
Напомним, сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее. МВД обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав.
Согласно ему, увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.
В приложении «Дія» могут создать возможность для сдачи онлайн-экзамена для водительского удостоверения. Этот экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.
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