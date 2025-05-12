Водительские удостоверения в Испании: каких изменений ждать — Finance.ua

Водительские удостоверения в Испании: каких изменений ждать
В Испании, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), с этого года все новые водители обязаны пройти курс по оказанию первой медицинской помощи.
Что нового
Практический экзамен включает в себя новые элементы. К примеру, проверка навыков вождения в сложных погодных условиях (на симуляторе).
Генеральное управление дорожного движения Испании DGT активно работает над внедрением цифровых удостоверений, которые можно хранить в телефоне.
Также обсуждается введение льготных «зеленых» прав для автомобилей с низким уровнем выбросов.
Сообщается о задержках при продлении удостоверений из-за высокой нагрузки. DGT рекомендует заранее планировать продление.
Напомним, в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
Ранее мы писали, что в Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения. Новый дорожный знак P-33 предназначен для предупреждения водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.
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