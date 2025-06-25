Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика) — Finance.ua

Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика)
Как сообщают в МВД, украинское водительское удостоверение признают более чем в 70 странах мира.
Сюда входят все страны ЕС, подписавшие Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году.
Но есть страны, для въезда в которые нужно международное водительское удостоверение, которое можно получить в сервисных центрах МВД Украины.
Еще наше водительское удостоверение не действует в КНДР, Эритрее и Сомали.
Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
- предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;
- платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.
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