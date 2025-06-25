Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика)

Технологии&Авто
56
Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика)
Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика)
Как сообщают в МВД, украинское водительское удостоверение признают более чем в 70 странах мира.
Сюда входят все страны ЕС, подписавшие Венскую конвенцию о дорожном движении в 1968 году.
Но есть страны, для въезда в которые нужно международное водительское удостоверение, которое можно получить в сервисных центрах МВД Украины.
Где в мире действуют украинские водительские права, а где нет (инфографика)
Еще наше водительское удостоверение не действует в КНДР, Эритрее и Сомали.
Место для вашей рекламы
Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.
Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
  • предъявить оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;
  • платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины.

Выбрать автогражданку

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems